Calcio, Vadese. Un'ora per svoltare, alle 20:30 si torna in campo contro il Masone

Durerà poco meno di un'ora una delle partite più importanti per il campionato della Vadese.

Questa sera, infatti, sul neutro di Campo Ligure, andrà a completarsi l'incontro tra il Masone e gli azzurrogranata, stoppato a seguito del brutto infortunio alla testa occorso a Radu Mitu.

L'opportunità di rientrare definitivamente in lotta per i playoff è palese per la squadra di mister Monte: con un eventuale successo il quinto posto del Borgio Verezzi, battuto brillantemente domenica scorsa 4-0, disterebbe soltanto un punto in classifica. Un recupero quasi impensabile fino a poche domeniche fa.

Attenzione però alla squadra di mister Cavanna, tra le più profiliche dell'intero girone B, con quasi tre reti realizzate di media a partita.

A dirigere l'incontro sarà il signor Masini di Genova. Fischio d'inizio alle 20:30.

La classifica.