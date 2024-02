Calcio. Serie D, il Vado rialza la testa: Donaggio e Cenci stendono il Ligorna, al "Chittolina" è 3-1 per i rossoblu

VADO - LIGORNA 3-1 (20' Donaggio rig., 34' Donaggio, 91' Cenci - 87' Miracoli)

FINISCE QUI! Il Vado riparte con il piede giusto superando 3-1 il Ligorna grazie alla doppietta di Donaggio e alla rete nel finale di Cenci. Partita intensa, con un'espulsione per parte nel primo tempo (Scannapieco e Cannistrà), che sorride però alla squadra di Cottafava, nuovamente in scia al trenino playoff

93' Opoku per Capra, ultimo cambio ordinato da Cottafava

91' CENCI! LA CHIUDE IL VADO! Contropiede perfetto, finalizzato dal centrocampista romano che di piatto appoggia alle spalle di Corci!

90' quattro minuti di recupero

89' Bacigalupo giù in area, Colelli fa ampi cenni di rialzarsi, furente il centrocampista ex Savona

87' MIRACOLI! LA RIAPRE IL LIGORNA! Punizione micidiale dalla distanza che si insacca all'angolino basso alla sinistra di Fresia, partita riaperta al "Chittolina"

86' grande lavoro sporco di Miracoli in avanti, ennesimo duello con Valagussa costretto a spendere il fallo

85' forza e centimetri in mezzo al campo con Cenci che rileva Dodaro

82' ripartenza micidiale del Vado, Spanu sgasa a sinistra trovando in area Fatnassi, assist in mezzo per Merkaj colto in controtempo a pochi passi dalla linea

79' squadre stanche in questo finale, ricordiamo che tutta la ripresa è stata giocata in dieci contro dieci dopo le espulsioni di Scannapieco e Cannistrà nel primo tempo

77' ancora Miracoli, che questa trova la super parata di Fresia, reattivo e puntuale nel distendersi sulla sinistra deviando in corner

73' Tassotti col gomito troppo alto, giallo anche per lui

72' doppio cambio su entrambi i fronti: nel Vado spazio a Fatnassi e Merkaj al posto di Pera e Donaggio, Lunardon inserisce invece Rimondo e Manno richiamando in panchina Danovaro e Tussellino

69' Donaggio a un soffio dal 3-0! Ancora Capra con il pallone incollato al piede, pallone servito al numero dieci che col piattone manca il bersaglio di un nulla

68' Capra in ripartenza aspetta un compagno a rimorchio servendo Ferrieri, diagonale in corsa letteralmente masticato che non crea problemi a Corci

65' sassata dalla distanza di Dellepiane, Fresia controlla in due tempi

63' Cottafava manda in campo Mikhaylovskyi, esce Casazza

61' il festival del cartellino prosegue, sul taccuino dell'arbitro anche Botta

60' giallo per Lurani

59' altro legno colpito da Miracoli, che centra la traversa anticipando ancora di testa la difesa rossoblu, sfortunato il Ligorna

57' palo esterno di Miracoli sul traversone di Cattaneo, incornata del centravanti biancoblu che sfiora la rete del 2-1

56' giallo per Casazza, costretto al fallo dopo un pallone regalato ai genovesi in fase di impostazione

54' particolarmente agitato il tecnico rossoblu, che non vuole errori di sufficienza in questa fase del match in cui il Ligorna sta cercando di alzare i giri per dimezzare lo svantaggio

52' carica su Fresia che aveva afferrato il pallone neutralizzando il traversone di Tassotti, Cottafava manda a scaldare anche Romano, nel frattempo Pera ha ripreso regolarmente il suo posto in campo

50' Lunardon manda in campo anche Botta, esce Manuzzi

48' colpo sul fianco sinistro per Pera, che si accascia fuori dalla linea del fallo laterale. Il Ligorna batte subito la rimessa scatenando un parapiglia nei pressi della bandierina, necessario l'intervento del direttore di gara per riportare la calma

46' si ricomincia, Lunardon effettua il cambio già programmato a fine primo tempo con Lurani al posto di Licco

SECONDO TEMPO

Primo tempo ricco di episodi che si chiude con il doppio vantaggio rossoblu firmato Donaggio, ma sia il Vado, sia il Ligorna giocheranno la ripresa in dieci per le espulsioni dei due centrali difensivi Scannapieco e Cannistrà

45' tre minuti di recupero

41' Spanu col sinistro potente dal limite, vola Corci deviando in corner

40' entrambe le squadre con l'uomo in meno, Colelli di Ostia Lido molto fiscale a livello di cartellini. Lunardon intanto prepara una prima mossa dopo l'espulsione di Cannistrà, con Lurani pronto ad entrare al posto di Licco

35' ANCHE IL VADO IN DIECI, espulso Cannistrà per somma di ammonizioni, Cottafava in panchina non gradisce...

34' DONAGGIO! IL RADDOPPIO DEL VADO! Cross di Ferrieri sul primo palo dove l'attaccante rossoblu anticipa il diretto marcatore beffando Corci con un tocco da centravanti di razza, 2-0 al "Chittolina"

31' non ha abbassato il proprio raggio d'azione la squadra genovese, Cottafava chiede ai suoi di alzarsi e di muovere palla con maggior velocità da una parte all'altra

27' LIGORNA IN DIECI: secondo giallo per Scannapieco dopo un contrasto con Pera, piove sul bagnato per la squadra di Lunardon

26' Bacigalupo colpisce ancora la barriera, sfuma l'occasione per i genovesi

25' ammonito anche Cannistrà per l'intervento da dietro su Miracoli, altro piazzato a favore del Ligorna, posizione invitante a ridosso della lunetta dei sedici metri

21' rimedia subito il cartellino l'autore del gol, troppa irruenza nel contrasto con un avversario sanzionata con l'ammonizione

20' DONAGGIO! 1-0 VADO! Penalty impeccabile del numero dieci rossoblu, piattone destro potente e preciso che taglia fuori causa Corci, avanti la squadra di Cottafava

19' RIGORE PER IL VADO! Trattenuta evidente ai danni di Valagussa sul corner battuto da Capra, Colelli indica il dischetto ed estrae il giallo ai danni di Scannapieco

15' Valagussa forza la conclusione dai ventidue metri, pallone colpito troppo con l'esterno che si perde abbondantemente sul fondo

13' lo stesso Baciagalupo va alla battuta col destro, decisiva la deviazione della barriera che mette in angolo

12' Cannistrà duro su Bacigalupo, altra punizione dal limite a favore dei biancoblu, che hanno alzato il baricentro in questi minuti

6' palla inattiva non sfruttata dai genovesi, sul versante opposto ci prova dalla distanza Dodaro, che trova deviazione e secondo giro dalla bandierina

5' Ferrieri commette fallo su Tussellino, punizione dal vertice a favore di un Ligorna che schiera il solo Miracoli come punto di riferimento avanzato, partono invece più indietro Bacigalupo e soprattutto Cattaneo

3' angolo di Dodaro ad uscire, corta respinta di Tassotti e sinistro da fuori di Spanu, sfera a lato

2' Cottafava non rinuncia al suo 3-5-2, con il giovane Pera a centrocampo e capitan Capra in attacco insieme a Donaggio. Lunardon conferma invece Cattaneo e Miracoli in avanti, rispetto a domenica scorsa in campo Licco e Donovaro al posto di Tancredi e Squarzoni

1' inizia la sfida! Vado in tenuta rossoblu, maglia azzurra e calzoncini bianchi per il Ligorna

Un minuto di raccoglimento prima del via per la tragedia in Toscana dei giorni scorsi in cui hanno perso la vita tre operai

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Fresia, Codutti, Cannistrà, Casazza (63' Mikhaylovskiy); Ferrieri, Valagussa, Dodaro (85' Cenci), Pera (72' Fatnassi), Spanu; Capra (93' Opoku), Donaggio (72' Merkaj)

A disposizione : Romano, Manes, Mele, Peretti

Allenatore : Cottafava

LIGORNA: Corci; Dellepiane, Scannapieco, Danovaro (71' Manno); Tussellino (71' Rimondo), Bacigalupo, Manuzzi (50' Botta), Licco (46' Lurani), Tassott (83' Mangiaracina); Cattaneo, Miracoli

A disposizione : Sanfilippo, Squarzoni, Tancredi, Murgia

Allenatore : Lunardon

Arbitro: Colelli di Ostia Lido

Assistenti: Trajanovski di Novi Ligure - El Hamdaoui di Novi Ligure