Rari Nantes Savona. Si torna in acqua, Polti: "Abbiamo delle aspettative, aspettiamo i savonesi nella sfida europea contro lo Jadran" (VIDEO)

La ripresa ufficiale della stagione è dietro l'angolo per la Rari Nantes Savona. Sabato prossimo riprende la Serie A1 di pallanuoto e il presidente Daniele Polti ha parlato in vista dei primi impegni che la squadra di Alberto Angelini, ai vertici sia in Italia che in Europa a fine 2023, sarà chiamata ad affrontare: "Le aspettative ci sono, la squadra è forte ma lo sono anche gli altri".

Brescia in trasferta e Bologna in casa saranno le prime sfide di campionato, mentre l'8 marzo a Savona arriveranno i montenegrini dello Jadran Herceg Novi in occasione degli ottavi di finale della Len Euro Cup. Un match, quello europeo, particolarmente atteso da Polti: "Sarebbe per me cosa graditissima riuscire a far sì che la città partecipasse come è stato per la finale dell'anno scorso con il Vasas - ha detto - è una competizione molto importante e per i ragazzi vedere sugli spalti la città che li accompagna può essere molto importante".