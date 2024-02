Calcio. Promozione: al Celle Varazze basta un gol di Bonanni, Bragno battuto 1-0

CELLE VARAZZE - BRAGNO 1-0 (49' Bonanni)

FINISCE QUI! Celle Varazze batte Bragno 1-0!

94' sassata potente ma centrale, Ghizzardi non si fa sorprendere

93' altra punizione interessante per il Bragno, posizione centrale ma piuttosto distante dai pali della porta di Ghizzardi, sul pallone ancora Amud

91' si andrà avanti fino al novantacinquestimo

90' calcia due volte Amud, doppia respinta della barriera di casa che allontana la minaccia

88' Monni in contopiede guadagna un'ottima punizione dal limite, impatto sulla gara molto positivo del fantasista neroverde

87' ripartenza del Celle Varazze, Piroli appoggia a Bonanni che si aggiusta il pallone invece di battere a rete di prima, recupera la difesa del Bragno che evita il 2-0

85' giallo per Bovio tra le fila neroverdi

82' la squadra di Adami dà la sensazione di poter pungere dopo più di settanta minuti senza particolari spunti offensivi, un po' stanca la formazione di casa che non è riuscita a concretizzare la mole di gioco prodotta

81' nel Celle spazio a Orlando, fuori Damonte

78' Amud da distanza impossibile, destro che si spegne a lato senza impensierire il portiere biancoblu

77' Gamba per Pizzolato, ultime mosse da parte di Adami

75' Pizzolato in verticale per Monni, destro dal limite ribattuto dalla difesa di casa, il Bragno cerca pian piano di alzare il proprio raggio d'azione, restano comunque lindi e puliti i guantoni di Ghizzardi

73' ammonito il capitano neroverde, giusto il giallo dopo il fallo in ritardo su Bonanni

70' Carro Gianza anticipa M. Rizzo in uscita, cross in mezzo dove Puglia fa buona guardia

63' intanto arriva il vantaggio della San Francesco Loano con la Campese, rete di Totaro

60' altro doppio cambio in casa neroverde, fuori Imbesi e Marini, dentro M. Rizzo e Monni

55' Tubino per Osman, Adami ordina la prima sostituzione

52' inevitabile adesso che inizino ad aprirsi maggiori spazi, il Bragno deve provare a fare qualcosa in più in fase offensiva dopo la rete subita

49' BONANNI! CELLE VARAZZE IN VANTAGGIO! Il giovane centrocampista ex Vado sblocca il risultato sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto dalla sinistra, nulla da fare per Imbesi, avanti la squadra di Monteforte

48' traversone invitante di Damonte, Nelli prova la girata ma è decisiva la deviazione di un giocatore neroverde che concede angolo ai biancoblu

46' si ricomincia, nel Celle Varazze dentro Piroli al posto di Cuka

SECONDO TEMPO

Finisce un primo tempo piuttosto soporifero all'Olmo-Ferro: più Celle Varazze che Bragno, ma il parziale è ancora fermo sullo 0-0

45' colpo in testa per S. Rizzo, nulla di grave e giocatore di nuovo in piedi

43' giallo per Brignone, primo ammonito del match

41' diagonale di Nelli ribatutto all'altezza dell'area piccola, poi si agganciano in aerea lo stesso attaccante e Brignone, il primo a commettere fallo è il numero nove biancoblu, punizione per la squadra di Adami

38' primo squillo del Bragno, taglio in verticale per l'inserimento di Osman che perde l'attimo per calciare da ottima posizione, sorpresa in questa circostanza la difesa di casa

35' Celle Varazze vicinissimo al vantaggio! Tissone mette in mezzo un gran pallone, Cuka gira di testa nell'angolino più lontano, ma è decisivo l'intervento con il petto, proprio sulla linea, di un difensore neroverde che salva letteralmente la sua porta

34' gioco spezzettato e poca fluidità da una parte all'altra, primo tempo fin qui povero di spunti

31' Tissone di collo destro dopo la corta respinta di Puglia, buona l'idea, meno l'esecuzione

30' Monteforte chiede maggior movimento senza palla per cercare di aprire spazi nella difesa valbormidese

25' azione avvolgente del Celle Varazze, che muove palla da una parte all'altra senza però trovare la stoccata per impensierire Imbesi

19' a terra Osman dopo un contrasto all'altezza della mediana, nulla di grave per il terzino del Bragno che recupera la sua posizione in campo

17' cross di Tissone, incornata in tuffo di Carro Gainza, sfera di poco alta

15' fase piuttosto morta con i padroni di casa che cercano di stanare i neroverdi, bravi fino ad ora a non concedere spazi ai biancoblu

8' è il Celle Varazze che prova subito a fare la partita, Bragno pronto a pungere di rimessa

6' Durante premia la sovrapposizione di Severi, in scivolata fa buona guardia Brignone che chiude in fallo laterale

5' ci prova con l'esterno sinistro dal limite Damonte, traiettoria centrale controllata senza problemi da Imbesi. Monteforte subito in partita a telecomandare i suoi giocatori

1' si parte! Completo blu per i padroni di casa, Bragno in tenuta verde

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Ghizzardi, Severi E., Damonte, Tissone, Schirru, Bonanni, Durante, Carro Gainza, Nelli, Morando, Cuka

A disposizione : Debenedetti, Colombo, Barzola, Tripoli, Orlando, Severi S., Balleri, Monte, Piroli

Allenatore : Monteforte

BRAGNO: Imbesi, Osman, Brignone, Turco, Puglia, Amud, Bignoli, Rizzo S., Marini, Risso, Pizzolato

A disposizione : Rizzo M., Bovio, Tubino, Monni, Gamba, Laudando, Di Martino

Allenatore : Adami

Arbitro: Garibaldi di Chiavari

Assistenti: Amadei di Genova - Repetto di Chiavari