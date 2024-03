Calcio, Città di Savona. Santucci concorda con la sospensione della partita: "Era necessaria anche contro la Rossiglionese..."

Anche il presidente del Città di Savona, Enrico Santucci, è intervenuto dopo la sospensione della sfida contro lo Speranza. Una scelta adeguata per il massimo dirigente del prossimo Savona Fbc, tanto da dover essere intraprese anche nella partita disputata il 10 di Febbraio, dove anche lì il maltempo l'aveva fatta da padrone, ma il match con la Rossiglionese non fu sospeso: “Un comportamento arbitrale - definito da Santucci - privo di coscienza”

Tornando sulla partita odierna si dice contento per la decisione arbitrale presa dalla direttrice di gara Saffioti: “Giustamente ha interrotto il gioco, dispiace perché eravamo in vantaggio ma effettivamente le condizioni non erano quelle necessarie per poter continuare”