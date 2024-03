Sono stati tre punti fondamentali quelli portati a casa domenica dal Vado nel fradicio confronto del Chittolina contro la Sanremese.

Al termine del match mister Cottafava non ha risparmiato elogi per l'attenzione e l'atteggiamento messo in campo per tutti i 90 minuti dai rossoblu, chiamati ad interpretare una situazione meteo complicata (vento e pioggia non hanno risparmiato il ponente ligure) di fronte a una squadra in salute come quella matuziana.