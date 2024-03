Pallanuoto, Len Euro Cup: la R.N. Savona travolge lo Jadran Herceg Novi. Alla "Zanelli" finisce 16-10

BPER RARI NANTES SAVONA - JADRAN HERCEG NOVI 16-10

0.00 Finisce alla "Zanelli", la Rari vince 16-10 e si presenterà il prossimo 23 marzo in Montenegro con un buon bottino da difendere nella ostica piscina dello Jadran.

0.15 Nicosia para anche l'ultimo tentativo ospite.

1.05 L'orgoglio dello Jadran, rete di V. Radovic. Poco prima era finita la partita di Guidi per il limite di falli raggiunto

1.28 Ancora in gol la Rari, a firmare il +7 è Rizzo.

1.45 Si riparte dopo un time-out voluto da Angelini.

2.05 Lo Jadran accusa il momento, ancora un attacco a vuoto da parte degli uomini di Radanovic.

2.27 Djurdjic!!!! Botta vincente e la "Zanelli" esplode ancora!

2.50 Capolavoro in difesa di Guidi, pallone recuperato dal Savona.

3.14 Rigore Rari, fallo del portiere V. Radovic. Figlioli è glaciale, la Rari allunga ancora.

3.27 Una volta di più è Nicosia a salire sugli scudi, gran parata e risultato invariato. Nuovo time-out, stavolta voluto dai biancorossi.

3.39 Time-out alla "Zanelli" chiesto dallo Jadran, nel frattempo insorge all'urlo di "vergogna" il pubblico di casa contro la direzione arbitrale.

3.58 Rocchi di rapina, tap-in sulla respinta del portiere ospite: Rari a +4!

4.29 Difesa ancora una volta efficace dei padroni di casa.

5.01 Rizzo! Il capitano esalta la "Zanelli" e firma il suo terzo gol del match.

5.26 Lo Jadran si riavvicina, rete di V. Radovic.

6.39 Figlioli! Si sblocca anche il numero 4, Rari Nantes Savona a +3.

7.07 Lo Jadra, che aveva recuperato il pallone, si ferma ancora dopo una traversa.

8.00 Inizia l'ultima frazione di gara, c'è la Rari all'attacco!

Quarto tempo

0.00 Si chiude sul 10-8 un terzo tempo davvero teso.

0.14 Portieri grandi protagonisti: prima I. Radovic dice no alla beduina di Rocchi, poi è Nicosia a chiudere alla grande su D. Radovic.

1.06 Ci vuole un gran gol di Djurdjic per sbloccare lo stallo creatosi in acqua. Biancorossi che tornano a +2

3.46 Rigore per lo Jadran, punito Djurdjic. Trasformazione perfetta di Nagaev.

4.16 Accorcia lo Jadran con V. Radovic, nel frattempo finisce la partita del savonese Vavic per limite di falli.

4.42 Gol del Savona, Campopiano entra nel tabellino dei marcatori dopo che il portiere I. Radovic (in vasca dal terzo tempo) si era ben disimpegnato.

5.23 Fase equilibrata del match, in avanti ora c'è di nuovo la Rari.

6.30 I montenegrini vengono fermati dalla traversa, sospiro di sollievo per Nicosia e compagni.

7.07 Gol della Rari, Bruni è il più lesto a ribadire in rete una respinta del palo.

7.22 Girata letale di Kholod, Jadran che sale a -1.

8.00 La spunta ancora la squadra di Radanovic, subito in attacco.

Terzo tempo

0.00 La seconda parte di gara si chiude con Savona avanti di due gol.

0.05 Rete ospite, Caraj riesce a trovare il varco giusto. Angelini protesta, cartellino giallo per lui.

0.17 Nicosia show, deviazione decisiva dopo che la compagine montenegrina era tornata in avanti. Ma non è finita, attacca ancora lo Jadran.

1.05 Dalle parti di Nicosia non si passa, sventato l'ennesimo attacco dello Jadran.

1.41 La fase difensiva dei ragazzi di Angelini funziona, ripartenza e gol di Rizzo!

2.16 Allungano i biancorossi, rete di Patchaliev!

2.44 Nicosia tiene avanti la Rari con la sua manona a respingere la botta avversaria.

3.21 Djurdjic! Questa volta non si salva il portiere ospite, traversa e poi gol (con un pizzico di complicità del numero 1 montenegrino).

4.53 Nicosia super su Vukicevic, il portiere del Savona dice no. Poco dopo padroni di casa sfortunati, la conclusione di Rizzo è salvata in extremis da palo e portiere..

6.03 Pareggia lo Jadran, rete di Kholod.

6.54 Lo Jadran non demorde e torna a -1 con il gol di Sladovic.

7.20 Erdely! Gran diagonale basso alla sinistra di Durovic, aumenta il vantaggio della Rari.

7.40 La Rari recupera il possesso della sfera.

8.00 Jadran subito aggressivo per recuperare lo svantaggio.

Secondo tempo

0.00 Sbatte sulla traversa l'ultimo tentativo dello Jadran prima della pausa.

0.45 Bordata di Erdelyi, risponde presente ancora una volta Durovic.

1.46 Gol della Rari, tiro di Durdic respinto dal portiere avversario. Con l'azione che sembrava conclusa, Rocchi beffa l'estremo difensore ospite.

2.40 Rigore per la Rari causato da un fallo di Radovic, Rizzo non sbaglia: è 2-2.

2.58 Ripartenza Jadran fermata dalla difesa di casa, Savona attacca nuovamente a caccia del pareggio.

3.48 Gran parata di Durovic, la Rari resta in attacco.

4.12 Jadran che torna avanti con Radovic.

6.04 La Rari difende bene sul nuovo tentativo avversario: chiusura di Figlioli prima e poi gran difesa collettiva dei biancorossi.

6.54 Pareggio della Rari, a segno Bruni.

7.19 Jadran in vantaggio, rete di Vujovic.

8.00 Al via il match della "Zanelli", il primo possesso è dello Jadran.

Primo tempo

Battere i propri avversari è il primo obiettivo per i ragazzi di Angelini, farlo con un buon gap permetterebbe inoltre a Nicosia e compagni di poter affrontare il match di ritorno con una percentuale del passaggio del turno sicuramente maggiore.

I biancorossi affrontano una formazione reduce dalla Champions League e che vanta un grande blasone (17 i campionati vinti, tra cui 2 nella ex Jugoslavia). A guidarla il coach Petar Radanovic (già tecnico del savonese Djurdjic nelle nazionali giovanili) che può disporre di giocatori di talento come i montenegrini Vasilje Radovic (difensore) e Jovan Vujovic (centroboa), ma anche come i russi Ivan Kholod (difensore) Ivan Nagaev (mancino).