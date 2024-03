Calcio, Prima Categoria A. Notte da big match al Riva. alle 20:00 c'è Vadino - Argentina

L'entrata in vigore dell'allerta meteo arancione a partire dalla mezzanotte permetterà a Vadino e Argentina di scendere regolarmente in campo questa sera all'Annibale Riva per l'anticipo della ventunesima giornata di campionato.

Un turno importante, considerato l'altro incontro d'alta quota, in calendario domani, tra la Baia Alassio e il Millesimo.

Le prime quattro squadre della graduatoria saranno quindi a confronto l'una contro l'altra, e a battezzare il programma saranno proprio le formazioni di Giunta e Moraglia.

Il programma: