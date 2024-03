EuroRari, l'entusiasmo di Bruni: "Savona risponde al meglio, non ci sono gruppi coesi come il nostro" (VIDEO)

“Son partite da 8 tempi, i primi 4 abbiamo preso un buon vantaggio ma non è finita. Come al solito Savona risponde al meglio, la piscina era piena, era calda e riusciamo ad esprimerci al meglio con tutto questo pubblico”.

La partita di ieri ha visto i padroni di casa faticare un po’ i primi due tempi, come avvenuto nel match di campionato contro il De Akker, per poi dilagare nel terzo e quarto.

“I compagni sono stati qua mesi senza giocare facendo solo allenamenti e non deve essere stato per niente semplice. Ovviamente quando siamo tornati c’era più entusiasmo, si sentiva l’aria delle partite e si aveva voglia di giocare. Abbiamo ritrovato un gruppo che non ce ne sono così e si dimostra anche in acqua” conclude Bruni.