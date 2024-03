Calcio. Altra domenica clou in Eccellenza: Imperia nella tana del Baiardo, spicca Cairese-Rivasamba

Uno snodo a dir poco cruciale in ottica promozione.

Sei giornate al termine del campionato, ma quasi tutti i verdetti ancora da scrivere. Ad avvicinare ulteriormente la meta che porta alla Serie D ci proverà l'Imperia di mister Buttu, di scena a Genova contro un Baiardo che, specie tra le mura di casa, ha reso la vita complicata a tante big del campionato.

E a proposito di big, c'è grande attesa per lo scontro diretto tra Cairese e Rivasamba, ancora distanti dai nerazzurri, ma ancora matematicamente in lizza per tentare un assalto finale al primo posto: in particolare la squadra di Boschetto, che deve terminare la partita sospesa domenica scorsa sullo 0-0 a Recco a mezz'ora dalla fine, potrebbe mettere ancora pressione all'Imperia, a patto di non inciampare oggi e di strappare i tre punti nella prosecuzione del match contro il Golfo Paradiso il prossimo 21 marzo.

E proprio il Golfo Paradiso sarà l'avversario odierno del sempre più lanciato Pietra Ligure, a caccia di un altro successo interno dopo quello ottenuto sette giorni fa tra le mura del "Devincenzi" contro il Baiardo.

Tanti gli incroci genovesi, su tutti Genova Calcio-Busalla e Serra Riccò-Camporone, mentre il Taggia attraverserà le due riviere andando a far visita a un Forza e Coraggio con un piede ormai in Promozione.

Il programma odierno: