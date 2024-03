Festa del Cross. Buona prova per la staffetta femminile dell'Atletica Arcobaleno

Si è svolto nel weekend a Cassino il Campionato Italiano di Cross in quel di Cassino.

Atletica Arcobaleno Savona presente con le due staffette e la partecipazione a titolo individuale di Allieve e Junior Femminili.

Accompagnatore del Team il vice Presidente e tecnico Sergio Malgrati





Il piazzamento migliore è quello delle ragazze. La squadra composta da Vittoria Facco, Asia Zucchino, Arianna Tagliafico e Elena Cusato ha chiuso la gara di staffetta 4x1 giro in 34.14, crono che ha fruttato una 17° posizione apprezzabile.

Un po’ al di sotto delle aspettative la staffetta maschile. Schierata con Lorenzo Gallo, Gabriele Di Vita, Marco Zunino e Samir Benaddi si è classificata in 24° posizione in 28.23.





A livello individuale bella prova tra le junior della neo-Arcobaleno Elena Cusato (seguita da Andrea Verna e prodotto del vivaio dell’Atletica Val Lerrone) che ha terminato la gara sui 6 km in 26.39, 45° all’arrivo.

Arianna Tagliafico si è ben difesa chiudendo la sua gara in 29.07 e 9° posizione.

Tra le allieve (percorso di 4 km), in una gara partecipatissima (quasi 300 atlete alla partenza), buoni segnali da Vittoria Facco, 76° in classifica generale in 17.24.

Non male anche Asia Zucchino che correndo in 18.31 è giunta in 138° posizione.