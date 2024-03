Calcio, Promozione. Finale , Quiliano e Legino: podio tutto savonese nella valorizzazione giovani

Oltre al campionato di Eccellenza, è stata ufficializzata anche la graduatoria del girone A di Promozione in merito alla valorizzazione dei giovani.

Ecco i piazzamenti alla ventesima giornata.

GIRONE “A”

FINALE 284,00 (284,00 + 0,00)

U.S.D. QUILIANO&VALLEGGIA 214,80 (179,00 + 35,80)

U.S.D. LEGINO 1910 163,20 (136,00 + 27,20)

CELLE VARAZZE F.B.C. 103,20 (86,00 + 17,20)

U.S. CAMPOROSSO 87,60 (73,00 + 14,60)

A.S.D. CERIALE PROGETTO CALCIO 28,80 (24,00 + 4,80)

G.S.D. SESTRESE BOR. 1919 28,80 (24,00 + 4,80)

A.S.D. VENTIMIGLIACALCIO 25,20 (21,00 + 4,20)

A.S.D. PONTELUNGO 1949 0,00

A.S.D. PRAESE 1945 0,00

Non sono inserite in graduatoria le sotto indicate Società ai sensi del punto 4/a) del Regolamento, il quale prevede che “Non avranno diritto al premio: a) le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano al Campionato Juniores Under 19 maschile di calcio a 11 2023/2024 di competenza ovvero si ritireranno nel corso del Campionato“

• A.S.D. CAMPESE F.B.C.

• A.S.D. CARCARESE

• A.S.D. NEW BRAGNO CALCIO

• A.S.D. PRA F.C.

• A.S.D. SAN CIPRIANO

• 922.709 SAN FRANCESCO LOANO