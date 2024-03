Calcio, Eccellenza. Alle 18:15 tornano in campo Golfo e Cairese, obiettivo secondo posto per i valbormidesi

Poco più di mezz'ora, con le luci del tramonto, per capire come terminerà la partita interrotta tra i genovesi e i valbormidesi per l'infortunio occorso all'arbitro Tanzella, e quali inevitabili conseguenze ci saranno sulla graduatoria.

La squadra di Foppiano viaggia nel limbo di metà classifica, mentre i gialloblu hanno in un sol colpo l'opportunità di agganciare il Rivasamba al secondo posto, ripartire dopo il pareggio beffa di Busalla e di portarsi a +6 sul Pietra Ligure, avvicinando la soglia dei sette punti, cut off regolamentare, per tagliare la quarta in graduatoria dalla qualificazione agli spareggi promozione.