Calcio. Vado - Chisola, la webronaca dal Chittolina

VADO – CHISOLA 1-1 (9' Rosano, 16' Lo Bosco)

50' grande opportunità sprecata per i padroni di casa, Donaggio sponda per Capra, il quale sbaglia in malo modo il passaggio per il tutto solo Lo Bosco in area

48' torsione fuori equilibrio tentata da Rizq, colpisce male e la palla finisce fuori

46' nessun cambio

Secondo Tempo

Finisce il primo tempo 1-1, alla rete di Rosano pareggia il capitano Lo Bosco

45' Il direttore di gara concede un minuto di recupero

44' rimane a terra Valagussa, sembra però poter proseguire

42' azione elaborata per gli ospiti, brava la difesa rossoblu a contenere

39' Rosano pennella al centro per De Riggi, provvidenziale la chiusura da parte di Cannistrà

36' Opoku! siluro al volo di sinistro dai 20 metri, si distende e mette in angolo Lancellotti

32' Mikhaylovskiy si fa toccare il pallone, poi calcia forte sulla barriera

31' punizione interessante per la formazione di casa

25' Viano messo giù al limite dell'area, per il direttore di gara non c'è nulla!

22' Punizione per il Vado dai 30 metri. Mikhaylovskiy svetta, sfera che rotola debolmente tra le braccia di Lancellotti

20' De Riggi spalle alla porta, protegge il pallone, si gira e conclude, deviazione in angolo da parte della difesa rossoblu

16' PAREGGIA IL VADO!! 1-1 LO BOSCO di testa non può sbagliare, assist delizioso di Capra

15' si fa vedere anche il Vado, tirocross di Opoku, pallone che termina in corner

14' ancora pericoloso il Chisola! Nisci calcia con il mancino da dentro l'area, blocca Fresia

12' De Riggi! si coordina magistralmente in rovesciata, pallone che termina tra le mani di Fresia. Bellissimo il cross dalla sinistra di Rosano

9' CHISOLA IN VANTAGGIO! ROSANO, gran botta da fuori area del difensore piemontese. 0-1

8' squadre contratte, cercano di studiarsi in questi primi minuti di partita

1' si comincia!

PRIMO TEMPO









VADO: Fresia, Cannistrà, Mikhaylovskiy, Capra, Dodaro, Lo Bosco, Donaggio, Opoku, Ferrieri, Peretti, Valagussa

A disposizione: Grenna, Cenci, Merkaj, Manes, Mele, Fatnassi, Corsa, Spanu, Pera

All. Cottafava





CHISOLA: Lancellotti, Nisci, Degrassi, Rosano, Benedetto, Conrotto, Viano, Di Lernia, Rizq, La Marca, De Riggi

A disposizione: Montiglio, De Fazio, Antolini, Scarpetta, Montenegro, Suazo, Giambertone, Ruscello, Trimarchi

All. Ascoli

Arbitro: Andrea Terribile (Bassando del Grappa)

Assistenti: Paulo Ndoja (Bassano del Grappa) e Francesco Colucci (Padova)