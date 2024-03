Calcio. Il Memorial Bagnasco alla Carcarese, davanti a Veloce, Cengio e Mallare (FOTO)

Una serata di sport, tra amici, per ricordare un uomo che ha dato tanto al calcio valbormidese e non solo. Così la Carcarese voleva ricordare Franco Bagnasco, indimenticata bandiera biancorossa, ed è riuscita nell’intento. Al Candido Corrent, ieri sera (28 marzo), ha ospitato Mallare, Cengio e Veloce, per un torneo che è risultato combattuto e ricco di emozioni.

Ad aprire i giochi il match tra i padroni di casa e il Mallare, con i lupi che si sono portati sul 2 a 3, ma poi la Carcarese ha rimontato, chiudendo la gara sul 4 a 3. A seguire una sfida tutta granata, tra Cengio e Veloce, anch’esse squadre legate alla carriera sportiva di Bagnasco: ad avere la meglio è stata la formazione guidata da mister Ghione che, in un match molto equilibrato, si è imposta 1 a 0.

A giocare la finale 3°-4° posto, quindi, sono state Mallare e Cengio, anche in questo caso la gara è terminata 1 a 0, ma questa volta a favore dei ragazzi di mister Molinaro. Ha chiuso la serata la finalissima tra Carcarese e Veloce: 3 a 0 il risultato a favore dei biancorossi che - grazie alle reti di Dematteis, Brignone e Brovida - si sono aggiudicati il torneo.

“Ringraziamo la famiglia Bagnasco, il pubblico accorso e tutte le squadre partecipanti che ci hanno permesso di realizzare questa bella serata di sport, in ricordo di un grande capitano, un grande mister e soprattutto un grande uomo, esempio da seguire per tutti”, commentano dalla Carcarese.