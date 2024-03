Torneo delle Regioni Under 19. E' gran Piemonte Vda, il titolo arriva grazie al 4-1 alla Calabria

Il Piemonte VdA conquista il suo sesto titolo in una categoria che non riusciva a vincere da sedici anni. La Calabria non è riuscita a compiere l’ultimo passo verso quel miracolo sportivo che l’avrebbe portata a ripetere l’impresa del 1978. I ragazzi di Felice Russo hanno subito indirizzato il match verso casa con le reti di Ventre e Lischetti, quest’ultimo bomber della categoria con quattro centri. La Calabria ha riaperto il match al 35’ con Calabrò. In apertura di ripresa i piemontesi hanno messo la ceralacca al successo con la firma di Botasso. Al 30’st Morganti ha fissato il risultato finale sul 4-1.

CALABRIA-PIEMONTE VDA 1-4

Calabria (4-3-3): Mileto; Scarcella, Tutino, Michelli, Frasson; Sarpa, Marino, Calabrò; Silvagni, Costanzo, Billetta. A disp: Currà, Grosso, Falbo, Scaramuzzino, Mazzone, Picone, Politano, Meskar. All: Scorrano

Piemonte VdA (4-3-3): Romanin; Chesta (5' st De Simone), Cassetta, Gioannini, Borin; Birtolo (24' st Biondo), D'Ambrosio (18' st Giraudo), Ventre (39' st Ferrari); Botasso, Morganti, Lischetti (29' st Deljallisi). A disp: Mersini, Negro R., Urlovas, Massaro. All: Storgato

Marcatori: 14'pt Ventre (P), 22'pt Lischetti (P), 35'pt Calabrò (C), 9'st Botasso (P), 30'st Morganti (P)

Arbitro: Crova di Chiavari

Guardalinee: Botto e Poggi di Genova