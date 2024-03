Pallanuoto, Bper Rari Nantes corsara a Trieste: biancorossi vittoriosi in trasferta 10-7

Vince ancora la Bper Rari Nantes Savona. A Trieste, nel match valido per la 5^ giornata del Round Scudetto di Serie A1, i biancorossi si sono imposti sulla compagine locale per 10 a 7.

Privi dello squalificato Vavic e con Figlioli perso praticamente subito (dopo la rete dell'1-0 siglata proprio dal numero 4) per via di "uno scambio di cortesie" con il triestino Vrlic (anch'egli espulso nell'occasione), i ragazzi di Angelini si confermano su altissimi livelli nonostante le difficoltà rappresentate sia dagli avversari di giornata e sia da un calendario che tra campionato e coppe europee con relativi spostamenti non sta lasciando tregua.

Match equilibrato per almeno tre tempi quello disputato nella cornice della piscina "Bruno Bianchi", con i padroni di casa bravi a rendersi un osso duro per l'ottimo Da Rold (tra i pali savonesi per tutto l'incontro) e più in generale per una Rari capace di rendersi letale nei momenti decisivi. Da segnalare le doppiette realizzate da Valerio Rizzo, Lorenzo Bruni e Bogdan Durdic.

La Rari conquista così matematicamente il secondo posto in classifica nel Round Scudetto in vista dei Play Off che si disputeranno a maggio.

Il tour de force dei biancorossi proseguirà ora mercoledì prossimo (ore 15.00) a Siracusa contro l'Ortigia dopodiché sabato prossimo alla "Zanelli" sarà già tempo di Len Euro Cup con il match d'andata dei quarti di finale contro i tedeschi dello Spandau 04 Berlino.

Il tabellino

PALLANUOTO TRIESTE – BPER R.N. SAVONA 7 – 10

Parziali (1 – 2) (2 – 3) (2 – 3) (2 – 2)



PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic 1, Vrlic, Valentino 2, Dasic 1, Mezzarobba, Razzi, Marziali, Bini 1, Mladossich 2, Caruso, Liprandi.

Allenatore: Daniele Bettini.



BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli 1, . / . , Rizzo 2, Cora, Bruni 2, Campopiano 1, Guidi 1, Durdic 2, Erdelyi 1, Da Rold, Bragantini.

Allenatore: Alberto Angelini.



Arbitri: Massimo Calabrò di Macerata e Mirko Schiavo di Palermo.



Delegato FIN: Michele Ingannamorte di Trieste.



Superiorità numeriche:

PALLANUOTO TRIESTE: 3 / 15 + 1 rigore non realizzato.

BPER R.N. SAVONA: 7 / 12



Note:



Usciti per 3 falli: nel 3° tempo Guidi (Savona); nel 4° tempo Campopiano e Cora (Savona).



Nel Savona in porta da Rold.

A 2'51” dalla fine del 1° tempo sono stati espulsi definitivamente per reciproche scorrettezze Figlioli (Savona) e Vrlic (Trieste).

A 1'20” dalla fine del 3° tempo Mladossich (Trieste) ha sbagliato un rigore parato da Da Rold (Savona).