Professioni del futuro: il tipster, cos’è e cosa fa

Negli ultimi anni, le scommesse sportive hanno letteralmente invaso il mondo del calcio, rivoluzionando il modo di guardare le partite, di analizzare l’argomento e di svolgere determinate professioni. Tutto ciò ovviamente è stato possibile grazie all’avvento delle nuove tecnologie e soprattutto dei social media, che hanno reso semplice, veloce ed accessibile a tutti ogni aspetto dei due settori.

In questo contesto, si afferma una figura emergente che si è ben introdotta in questo binomio sfruttando alla perfezione gli strumenti della società moderna: il tipster, che oggi svolge un ruolo cruciale nel mondo delle scommesse sportive online.

Tipster: chi è e cosa fa

Il tipster è unsolitamente tramite le piattaforme in streaming, i social o anche le televisioni,. Quindi non è esclusivamente uno scommettitore: si tratta di una sorta di consulente specializzato in materia capace di fornire indicazioni precise – spesso avvalendosi di statistiche e probabilità accurate – in merito a determinati eventi sportivi.

L’obiettivo del tipster è quello di proporre pronostici esatti, così da aiutare i suoi seguaci ad incassare vincite dalle proprie schedine. In questo modo, egli diventa credibile e costruisce il suo pubblico di “fedeli”, che si trasforma poi nel suo guadagno. Logicamente, più i suoi pronostici sono azzeccati e più un tipster è popolare.

Entrando più nello specifico, è chiaro che il tipster non è solo un conoscitore di sport dotato di un notevole intuito, anzi. Si tratta di una figura esperta e professionale capace di effettuare attente analisi ponderate circa le prestazioni e i numeri di squadre e singoli giocatori, valutare le quote offerte dai molteplici bookmakers ed elaborare strategie che possono tornare utili agli utenti scommettitori che necessitano di aiuto.

Il tipster quindi è un’analista, uno stratega; per intenderci, è più vicino ad un matematico che ad una giornalista vero e proprio. Il suo posto infatti non sono gli stadi o gli eventi sportivi veri e propri, bensì uno studio o ufficio specializzato dove poter utilizzare al meglio i propri strumenti tecnologici per raggiungere il suo pubblico.

Come diventare un tipster professionista?

Oggi il mondo è pieno di questa figura, Italia compresa dove sta letteralmente spopolando – in virtù della passione che i cittadini hanno per le scommesse sportive. In primis ovviamente viene il, lo sport nazionale: i più diffusi sono quindi i tipster esperti di calcio. Ma non solo. Nell’ultimo periodo infatti questi professionisti si stanno specializzando anche in altri sport: dalal, dalal

Questo perché la domanda è in costante crescita: sempre più persone sono attratte dalle scommesse online e quindi ricercano aiuti di ogni tipo per fare le scelte migliori al momento delle giocate. Sempre più tipster stanno quindi emergendo nel panorama italiano, offrendo consigli su una vasta gamma di eventi sportivi.

Ma come diventare un tipster scommesse ? Oggi questa rappresenta un’opportunità concreta per intraprendere una strada lavorativa che possa portare guadagni mentre ci si occupa della propria passione: d’altronde, fare un lavoro che si ama è un po’ il sogno di tutti.

Detto ciò, diventare un tipster non è semplice come può sembrare. La passione per lo sport e per le scommesse non è sufficiente: è infatti fondamentale a priori uno studio approfondito ed una ricerca costante circa tutte le specifiche in questione. Il tipster non rappresenta uno stipendio facile e veloce, anzi: per acquisire una buona dose di precisione nel fare pronostici e dare consigli è necessario grande impegno.

D’altra parte però, chiunque potenzialmente può diventare un tipster. Non esiste un corso d’istruzione in grado di fornire una formazione per diventare un tipster: acquisendo esperienze e competenze, con il giusto approccio e la dedizione necessaria, è possibile trasformare la propria passione in un lavoro vero e proprio.