Calcio, Imperia. Turnover in vista contro l'Athletic. Buttu: "Una vetrina per chi ha giocato meno? Diciamo di sì"

Smaltiti i festeggiamenti più importanti, quelli arrivati subito dopo la matematica vittoria del campionato e la consegna della Coppa, l'Imperia si appresta a onorare gli ultimi due impegni stagionali, a partire dalla sfida di domani in casa dell'Athletic Club Albaro.

Nemmeno in occasione dell'ultima trasferta (fischio d'inizio domani alle 16 alla Sciorba), i nerazzurri saranno disposti a regalare qualcosa, come sottolinea il tecnico Pietro Buttu: "I ragazzi hanno dimostrato domenica scorsa di aver fatto una gara vera, basti pensare che il migliore in campo è stato il portiere del Pietra. Non meritavamo la sconfitta, e anche domani faremo di tutto per onorare al massimo l'impegno".

Una stagione su cui, una volta di più, mister Buttu tiene a ribadire gli sforzi profusi dalla sua squadra: "Non ci dobbiamo dimenticare, oltre al campionato, che questa squadra ha vinto la fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza. Non abbiamo mai mollato nulla, non lo abbiamo fatto settimana scorsa e non lo faremo nemmeno in queste ultime due uscite".