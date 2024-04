Calcio. Il Vado torna in zona playoff. Lo Bosco: "Vincere a Bra è un'agonia! Orgoglioso dei miei compagni" (VIDEO)

Non sarà stata la vittoria più scintillante all'interno della stagione del Vado, ma imporsi in casa di un club ben strutturato come il Bra, contro una squadra quadrata come quella di Roberto Floris, rappresenta per i rossoblu uno dei risultati dal peso specifico più importanti dell'intero campionato.

Inoltre, a due giornate dalla fine, la formazione del presidente Tarabotto riapproda al quinto posto, piazzamento che varrebbe l'accesso ai prossimi playoff.

Un match complicato, ma che rende ancor più orgoglioso Loreto Lo Bosco.