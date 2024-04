Calcio. Regolamento under, lunedì transitorio in attesa di novità

Erano attese per il tardo pomeriggio di ieri novità definitive sull'orientamento del Comitato Regionale Ligure sul regolamento relativo all'utilizzo dei giocatori "under" nei prossimi campionati di Eccellenza e Promozione.

Una scelta di politica sportiva non banale su cui i vertici liguri sembrano voler riflettere ancora qualche ora. Alle società tra la serata di ieri e la mattinata odierna non sono ancora arrivate comunicazioni definitive nemmeno in via ufficiosa, segno che il tema resta ancora sul piatto.

Ieri anche il Lazio ha abolito l'obbligo degli under, una richiesta esplicita presentata attraverso una lettera anche da numerosi club del comprensorio savonese.

Se l'intendimento del C.R. sarà confermato, la decisione dovrebbe essere varata entro domani, per poi essere ufficializzata a comunicato giovedì pomeriggio.