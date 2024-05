Sup Team Savona. Medaglia di bronzo al collo di Sara Oddera alla Lake Rocks Cup di Villach

Tappa in Austria per Sara Oddera.

Nella prima giornata del The Lake Rocks Cup Festival 2024 a Villach, sul lago Faaker See, la portacolori del Sup Team Savona ha partecipato alla “fun race” insieme a 111 atleti. Ottimi i risultati, con un sesto posto assoluto e il primo gradino del podio nella categoria over 50.

"Nella seconda giornata di gare - racconta Sara - ho deciso di partecipare alla “technical race” per gli over 50. Sono felicissima di essere arrivata in finale e di aver conquistato una medaglia di bronzo! Un grande ringraziamento a Sic Maui Tahe Outdoors Italia per la fantastica nuova RST".

L’evento è stato un grande successo con la partecipazione di 425 persone da tutta Europa.