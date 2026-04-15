Calcio | Nolese. Stasera la finale di Coppa, i biancorossi possono porre in bacheca il primo trofeo stagionale

La Coppa Liguria tra poche ore avrà finalmente un padrone. Questa sera, alle ore 20:00, il “Baciccia - Ferrando” di Genova Prà sarà infatti il teatro del confronto tra Nolese e Andrea D’Oria, due realtà diverse ma accomunate dalla volontà di chiudere la stagione con un trofeo in bacheca.

I biancorossi di Pietro Saccone puntano a un double storico, complice il primo posto nel girone B e la promozione in Prima ormai a una passo. La gara di questa sera rappresenta però qualcosa in più: l’opportunità concreta di interrompere un lungo digiuno e riportare un titolo dalle parti del Mazzurro.

Sull’altro fronte, l’Andrea D’Oria arriva all’appuntamento con ambizioni altrettanto chiare. Dopo aver sorpreso tutti nella passata stagione con una promozione immediati, la formazione allenata da Filippo Salvetti si appresta a chiudere il campionato lontano dalla zona playoff. Proprio per questo la Coppa assume un valore ancora maggiore, diventando l’occasione per concludere l'annata con il sorriso.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro spezzino Luca Bugliani, webcronaca e livescore su Svsport.