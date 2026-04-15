Calcio. Fusione Savona - Legino: passi avanti nello scorso week end, definite le linee strategiche

Quella che poteva sembrare una semplice suggestione, dallo scorso fine settimana ha assunto contorni molto più concreti.
La fusione tra Savona e Legino appare oggi decisamente meno lontana, alla luce degli incontri svolti tra venerdì e sabato.
Prima di arrivare all’ufficialità restano da completare alcuni passaggi importanti nelle dinamiche tra i due club. Le linee strategiche sono ormai definite, mentre restano da chiarire gli aspetti operativi e i protagonisti che le porteranno avanti: dettagli comunque superabili, soprattutto considerando le esigenze comuni.
Il Savona necessita infatti di una solida base infrastrutturale, in particolare per il settore giovanile, e il nuovo Ruffinengo rappresenta un’opzione particolarmente interessante. Sul fronte verdeblù, invece, è nota da tempo la volontà del presidente Carella di farsi da parte, a patto che quanto costruito negli anni venga preservato.
Nel complesso si tratterebbe di un’operazione vantaggiosa per entrambe le realtà, ma anche indicativa delle difficoltà che i club dilettantistici stanno affrontando per garantirsi sostenibilità, soprattutto dopo il Covid e le riforme introdotte.
La tavola, dunque, sembra ormai apparecchiata, con sfumature biancoverdeblù.