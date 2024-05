Pallacanestro: splendide vittorie sportive per Alassio grazie ai giovani talenti locali di basket

La prima vittoria arriva dagli Under 13 “Brooklin Nets” della Pallacanestro Alassio, che si sono laureati Campioni Regionali. Dopo un percorso netto iniziato nel mini girone territoriale a ottobre e novembre con Maremola, Diano, Le Torri, Loano e proseguito con la prime di tutti gli 8 gironi liguri da dicembre a aprile, la squadra è arrivata ai play off superando Vado nei quarti, Next Step in semifinale fino ad arrivare all'apoteosi della vittoria in finale con Canaletto Spezia. La prossima prova per i gialloblù alassini sarà il 25 e 26 maggio, per gli spareggi in Toscana, a Lucca: una gara importante, da cui uscirà la squadra che accederà alle finali nazionali.