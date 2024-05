Rari Nantes Savona. Angelini promuove i biancorossi contro Recco: "Tenuto testa ai più forti del mondo". Il CT Campagna: "I savonesi non hanno sfigurato" (VIDEO)

Sono buone sensazioni quelle che, nonostante la sconfitta, il match di Recco ha lasciato ad Alberto Angelini.

Al termine della prima delle sfide valide per lo scudetto, il tecnico della BPER Rari Nantes Savona ha commentato così l'andamento della sfida vinta 8-5 dalla Pro Recco: "Dal mio punto di vista una grande partita dei miei ragazzi - ha dichiarato Angelini - hanno tenuto testa ad una corazzata, la squadra più forte del mondo, che ha giocato un pressing anche oltre il limite del regolamento. Siamo partiti male ma poi abbiamo concesso poco negli altri due tempi, abbiamo avuto problemi in attacco ma era talmente difficile arrivare dall'altra parte con questa pressione che mettevano in ogni situazione. In quei pochi tiri che abbiamo fatto c'era poca lucidità e un po' di stanchezza ma devo dire veramente esemplari i miei ragazzi nella tenuta sui quattro tempi".

Il tecnico savonese non ha però gradito qualcosa nella direzione di gara da parte degli arbitri: "Dal punto di vista arbitrale non mi è piaciuta per niente la gestione dei falli semplici e del pressing sul perimetro - ha spiegato - hanno fischiato delle cose che c'erano sui centroboa, che loro hanno molto forti, ma sul perimetro gli hanno regalato tanto e a noi non hanno concesso mai una trasmissione della palla come dev'essere in questo sport e come era stato concesso a loro. Per il resto lo sappiamo, gli arbitri a volte hanno un po' di sudditanza e si è visto anche quando c'è stato un pugno clamoroso fuori dall'acqua sanzionato solo con un gioco aggressivo".

Lo sguardo adesso volge tutto a gara 2 di sabato 25 maggio in una "Zanelli" che si preannuncia tutta esaurita: "Vogliamo una piscina piena e dei tifosi che ci diano delle emozioni - ha concluso Angelini - Oggi (ieri ndr) abbiamo creato i presupposti per fare una buona partita anche a Savona: loro sono i più forti, non dobbiamo mettere nessun tipo di pressione a nostri ragazzi che sono straordinari. Oggi mi sono piaciuti e questa è una bella base per fare qualcosa di speciale sabato".