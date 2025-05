“100 vele per 100 anni”, Alassio celebra il centenario del CNAM con barche e auto d’epoca

Celebrerà con un evento lungo tutto un fine settimana il suo centenario il CNAM (Circolo Nautico “Al Mare” di Alassio) che, in collaborazione con la FIV (Federazione Italiana Vela), dall'8 all'11 maggio porterà in scena “100 vele per 100 anni – Vela&Motori Cup Alassio 2025”.

L’evento, organizzato insieme alla Marina di Alassio Porto Luca Ferrari e ai due registri automobilistici, vede anche la partecipazione di Assonautica Imperia, Marina di Imperia e Yacht Club Imperia (YCIM), con il supporto di Yacht Classic RH. Il patrocinio è di Regione Liguria, Comune di Alassio (Assessorato allo Sport) e Comune di Imperia.

Un’opportunità di incontro tra collezionisti e appassionati di vele storiche e di autovetture d’epoca, un nuovo appuntamento annuale da inserire nel calendario delle regate veliche nazionali e internazionali, un evento dove lifestyle, sport, cultura e bellezza si integrano per offrire un’esperienza unica, nello splendido scenario della Riviera Ligure e con una particolare attenzione dedicata ai giovani e famiglie, con l’happening a loro riservato sulle vele della Flotta ‘Yacht Classic Royal Heritage’, l’associazione votata all’azione sociale ed alla formazione giovanile, partecipante all’evento. Questi gli obiettivi della prima edizione della manifestazione.

Protagoniste della manifestazione saranno imbarcazioni a vela d’epoca e classiche, la Classe Cruiser, oltre a auto storiche di prestigio come Lamborghini e Ferrari, provenienti dal Registro Italiano Miura e dal Registro Italiano Dino.

Il programma prevede tre regate, parate di barche e auto, visite culturali e momenti conviviali. La manifestazione si concluderà domenica 11 maggio al Porto Luca Ferrari, con la cerimonia di premiazione.

“Questa prima edizione di Vela&Motori Cup, nel centenario del Circolo Nautico 'Al Mare' di Alassio, rappresenta un’occasione straordinaria per proiettare la nostra città su un palcoscenico nazionale e internazionale fatto di cultura, sport, stile ed eleganza - afferma il sindaco di Alassio Marco Melgrati -. Desidero ringraziare tutte le realtà e le persone che hanno ideato e reso possibile questa importante manifestazione: il Circolo Nautico Al Mare, la Marina di Alassio, la FIV, Regione Liguria, i Registri Italiani Miura e Dino, la Città di Imperia, Assonautica Imperia, lo Yacht Club Imperia, tutti gli sponsor e i sostenitori, il grandissimo Mauro Pelaschier, ospite d'onore che giovedì firmerà la piastrella per il Muretto di Alassio, così come gli armatori e i proprietari delle auto leggendarie che raggiungeranno la nostra città. Un ringraziamento particolare va al sindaco Claudio Scajola e alla Città di Imperia, con cui è un immenso piacere collaborare in una rete virtuosa che, sono certo, continuerà a generare valore e nuove opportunità di crescita per il nostro territorio”.

“Abbiamo aderito con convinzione all’invito a collaborare alla realizzazione di questo evento, che coniuga con grande eleganza la vela e i motori, la passione sportiva e la straordinaria bellezza della nostra Riviera - aggiunge il primo cittadino di Imperia, Claudio Scajola -. Una bella occasione per promuovere il territorio attraverso una manifestazione di qualità. L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità concreta per rafforzare il legame, sempre più forte, tra Imperia e Alassio: due città accomunate da una profonda tradizione legata al mare e ai motori, e unite dalla volontà di valorizzare le proprie eccellenze attraverso manifestazioni di alto profilo”.