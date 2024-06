Calcio, Rappresentativa Under 16. Liguria pronta per il Trofeo Piras, i ragazzi convocati da mister Ricciardi per la trasferta sarda

In merito alla partecipazione della Rappresentativa Regionale "Under 16" del Comitato Regionale Liguria alla 3° Edizione del Trofeo "Benedetto Piras", organizzato dal Comitato Regionale Sardegna e che avrà luogo nel periodo compreso tra il 17 ed il 21 giugno 2024 nel territorio appartenente al Comune di Castiadas (sud Sardegna), sono convocati per il giorno sabato 15 giugno 2024 alle ore 16.30, presso il "Terminal Traghetti" del Porto di Genova, per la partenza alla volta della sede della manifestazione, i sottoelencati calciatori:

SOCIETA'

Athletic Club Albaro

Gjordumi Daniel



Cairese

Di Lucia Emanuele - Ferrero Elia - Zunino Tommaso



Campomorone Sant'Olcese

Rebolini Luca



Canaletto Sepor

Bubequi Kristian



Ceriale Progetto Calcio

Gaudino Gabriele



Città di Savona

Castiglia Filippo



Football Club Bogliasco

Oliveri Alessio



Football Genova Calcio

Alfano Pasquale



Ligorna 1922

Vernetti Davide - Lucagrossi Alessandro



Ospedaletti Calcio

Anzalone Samuele



Sanremese Calcio Srl

Nardini Romeo - Nervino Nicolò - Celella Thomas



Tarros Sarzanese Srl

Pagliari Leone



Vado

Cappellari Tommaso - Malagrida Joshua - Ricci Pietro

Dirigenti Responsabili: Pampana Giovanni-Balestrino Giovanni

Commissario Tecnico: Orcino Corrado

Coordinatore Rappresentative: Mariani Simone

Allenatore: Ricciardi Mattia

Collaboratori: Rusca Gianluigi - Lucagrossi Roberto

Dirigente: Giovinazzo Francesco

Fisioterapista: Romeo Piero