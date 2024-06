Risiko Savona. Volata per la panchina tra Calcagno e Monte

Quando un club calcistico ha una componente sociale particolarmente ampia, la dialettica interna necessaria per varare uan decisione diventa quasi fisiologica.

Ecco perchè sarà necessario ancora un passaggio prima di capire chi guiderà il Savona Fbc nel prossimo campionato, dopo che ieri pomeriggio è arrivata l'ufficialità della separazione con mister Biffi.

C'è però un peso diverso nell'avanzare una candidatura. Pare infatti che il direttore sportivo Alessio Barone abbia proposto il nome di Luca Calcagno, ex tecnico della Spotornese e del Varazze, mentre buona parte del blocco societario sembrerebbe orientato sulla figura di Fabrizio Monte, reduce dall'esperienza con la Vadese.

Dalla scelta che verrà certificata, tra oggi e domani al massimo, si potranno anche tratteggiare parte degli equilibri interni al club del presidente Santucci, in particolar modo tra i quadri tecnici e quelli societari.

Trovare una convergenza appare quantomeno auspicabile per il vecchio delfino, in particolar modo per ritrovare quel livello di compattezza necessario che è sembrato mancare durante l'ultima parte di stagione.