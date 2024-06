Imperia, incontro in settimana tra Buttu e la società. Il mister: "Quando mi chiamano, vado"

Sta per prendere forma quello che sarà il nuovo assetto societario dell'Imperia per la stagione 2024-2025 in Serie D. Che in realtà, di nuovo avrà ben poco.

Salvo clamorosi ribaltoni dell'ultimo minuto, al timone per il prossimo campionato dovrebbe esserci ancora la triade Gramondo-Ramoino-Ciccione.

Sembrano tramontati tutti gli altri scenari possibili che nelle scorse settimane erano stati ipotizzati. Dunque, questo potrebbe portare a percorrere anche la strada della continuità per quanto riguarda la gestione tecnica.

Il matrimonio di capitan Giglio (felicitazioni anche da parte della redazione de La Voce ndr) è stata l'occasione per il presidente del sodalizio nerazzurro Fabrizio Gramondo di proporre a Pietro Buttu un incontro che potrebbe avvenire già nel corso di questa settimana.

Questo il commento a riguardo dell'allenatore capace di vincere nell'ultima stagione Campionato di Eccellenza e fase regionale della Coppa Italia di categoria: "Quando mi chiamano, vado. Mi auguro di poter restare qui, è un traguardo quello della serie D che con il mio staff ci siamo conquistati sul campo con merito. E' chiaro che il tempo inizia a farsi stringente, un po' per tutto quanto: una Serie D fatta con tante incognite potrebbe rivelarsi poi difficile da affrontare".

Se sarà continuità con Buttu, proprio il tecnico vorrà con sé quello zoccolo duro della rosa che quest'anno ha ottenuto traguardi grandiosi e trionfali: "La mia idea è questa, ripartire con tanti di loro, che ormai è un gruppo consolidato anche fuori dal campo. Il primo step però sarà quello della conferma di allenatore e staff, poi da quel momento si potranno aprire i discorsi sulla rosa" conclude Buttu.