Calciomercato. Il nuovo portiere del Millesimo è Xhaka Conde, confermati Di Mattia, Ndiaye, Castiglia e Seccafen

Il secondo acquisto ufficiale in vista della prossima stagione per il Millesimo porta il nome di Xhaka Conde, giovane portiere classe 2005 in arrivo dall’Amabrenta Ceva, società che ringraziamo per la collaborazione.

"Siamo molto felici - la nota della società - di averti con noi Xhaka! In bocca al lupo per questa nuova avventura!"

In contemporanea i giallorossi hanno confermato il pacchetto centrale Di Mattia - Ndiaye, oltre al portiere Castiglia e a Seccafen.

"Sarà ancora giallorossa la super coppia difensiva composta da Andrea Di Mattia e Latyr Ndiaye Auro.

Due centrali che si sono dimostrati un grandissimo valore aggiunto lo scorso anno e che potranno fare la differenza anche nel prossimo campionato.

Sarà ancora protagonista in giallorosso anche il veterano Fabio Castiglia, affidabile portiere da anni a Millesimo pronto a difendere i pali anche in Promozione e sarà ancora protagonista anche Roberto Seccafen, millesimese classe 2005, al suo secondo anno sotto la Gaietta, esterno mancino dalle grandissime qualità tecniche, balistiche e fisiche sulle quali siamo pronti a scommettere con forza sia per il presente che per il futuro.

Queste quattro conferme si vanno ad aggiungere all’acquisto dell’attaccante Youri Vittori e alle conferme di capitan Bove, del fuoriclasse Villar e del faro del centrocampo Andrea Vittori.

Purtroppo Simone Guarco, invece, contrariamente a quanto annunciato nelle scorse settimane, ha voluto, per motivi personali, cambiare casacca, nonostante un iniziale accordo per proseguire insieme il percorso giallorosso.

A breve ulteriori aggiornamenti sia sui giocatori confermati che sui nuovi acquisti per la prossima stagione".