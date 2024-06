Calciomercato. Il parco portieri della Carcarese si arricchisce con Mattia Grenna

Novità tra i pali per la Carcarese, che amplia la rosa portieri con l’arrivo del giovane Mattia Grenna, numero di prospettiva e talento.

Classe 2006, Grenna si forma nel settore giovanile di Savona, Vado e Sampdoria. Ad appena 15 anni la prima esperienza in prima squadra, con la maglia degli Striscioni in Prima Categoria. Poi, nel 2022, il portiere si trasferisce al Campomorone Sant’Olcese, dove colleziona cinque presenze da titolare in Eccellenza. La stessa stagione arriva anche la convocazione con la rappresentativa ligure per il Torneo delle Regioni che Grenna affronta da titolare. Nell’estate del 2023 il ritorno a Vado come portiere titolare della Juniores nazionale e riversa di Fresia in Serie D.

Ora l’approdo alla Carcarese, dove condividerà reparto ed allenamenti con Luca Giribaldi (1988) e Umberto Ferro (1999). Anche quest’ultimo, infatti, rimarrà in biancorosso, dopo l’esperienza della scorsa stagione.

“Ho scelto la proposta della Carcarese con grande piacere – dichiara Grenna – il progetto è ambizioso e ho trovato grande professionalità nelle figure con cui mi sono confrontato. Alla mia età è una grande opportunità giocare nel calcio dei grandi, con e contro giocatori d’esperienza. La speranza è di rispondere alle aspettative mie e della società. Mi aspetto e mi auguro di crescere e avere ottimi risultati in questa squadra”.

Commenta il diesse Edoardo Gandolfo: “Mattia è un portiere di grande talento che, nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze calcistiche importanti. Pensiamo quindi abbia già le spalle larghe per difendere i pali di una squadra che punta a determinati obiettivi e siamo certi che per lui avere un preparatore dei portieri come Federico Marini e compagni di reparto importanti come Giribaldi e Ferro, possano essere fattori di grande crescita. Infine un ringraziamento al Vado per aver concesso di annunciare il suo arrivo a Carcare prima del 1° luglio”.