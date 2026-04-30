Giudice Sportivo | Prima Categoria. Nel girone A si arriva fino a sei giornate di squalifica

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 25/ 4/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 4/ 6/2026
BONASERA ANTONIO (AUDACE CAMPOMORONE)
Al 29'st urlava al ddg espressioni irriguardose per protestare uscendo dell'area tecnica.
Dalla tribuna rivolgeva ulteriori espressioni ingiuriose nei confronti del ddg.
AMMONIZIONE (II INFR)
GIACOBBE LUCA (AUDACE CAMPOMORONE)
STAGNARO BORIS (CASARZA LIGURE)
GALLUZZO LUIGI (VALSECCA SPORT & FUN)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 7/ 5/2026
MANGIATORDI GIUSEPPE (BORGO INCROCIATI)
SQUALIFICA PER UNA GARA
MARGARI LUCA (ATLETICO QUARTO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GHIGLIAZZA FABIO (ANDORA 1966)
CERVIA ANDREA (RIOMAIOR 1965)
AMMONIZIONE (VII INFR)
ODESCALCHI ANTONINO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (II INFR)
GIRARDI FRANCESCO (BORGORATTI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
SPINELLI GIULIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
Al 29' st protestava nei confronti del ddg e lo spingeva, senza provocare conseguenze lesive (sanzione ridotta per le tenuità della condotta).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SILVETTI MATTIA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
BOVE ROBERTO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
CANTON ALESSIO (VALSECCA SPORT & FUN)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COSENTINO EMANUELE (BOLZANETESE VIRTUS)
DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SEGALERBA MATTIA (BORGO INCROCIATI)
VENZA ALESSIO (MULTEDO 1930)
DAMONTE FABIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
RIZZO SONNY (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
DI FRANCISCA MATTEO SALVATOR (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)
FRATERRIGO DARIO (TORRIGLIA 1977)
TORRINI LORIS (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FURLANETTO MATTIA (ANDORA 1966)
GIMENEZ OLIVERA NESTOR D. (ANDORA 1966)
DENARO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
CANNIZZARO ALESSIO (AUDACE CAMPOMORONE)
GANDOLFI LORENZO (AUDACE CAMPOMORONE)
GUAZZONI LUCA (CASARZA LIGURE)
MASINI LORENZO (IRON FOX AMEGLIESE)
STILO FRANCESCO (MULTEDO 1930)
FUSETTI LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)
COPPOLA ALEX (RABONA VIA DELLACCIAIO)
MADOU JOCELYN CHRISTI (RABONA VIA DELLACCIAIO)
DE GIORGI NICOLO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
GNOCCHI FRANCESCO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
AMMONIZIONE (XII INFR)
PELLISTRI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
PULINA MATTEO (VALSECCA SPORT & FUN)
CONCOLINO GIACOMO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (XI INFR)
SADIKU LEON (QUILIANO&VALLEGGIA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
DI DATO EMANUELE (BORGORATTI)
RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)
AMALFITANO MATTIA (FORZA E CORAGGIO)
FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)
AVANZINO ANDREA (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (VII INFR)
RIZQAOUI EDRIS (AUDACE CAMPOMORONE)
SPECCHIA SAMUELE (BORGO RAPALLO 98)
DOMI ALDO (G.S. GRANAROLO)
MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
FRANCESCHINI MANUEL (RIOMAIOR 1965)
PASINI PIETRO (RIOMAIOR 1965)
SCIACCALUGA GIOVANNI (RIOMAIOR 1965)
SORACASE IVAN (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (VI INFR)
IEZZI ALESSANDRO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
SPATARI CRISTIAN (AUDACE CAMPOMORONE)
MAZZOLINI RICCARDO (BOLZANETESE VIRTUS)
MAGNASCO GIANLUCA (BORGORATTI)
PESALOVO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)
NARDINI TATIANO (IRON FOX AMEGLIESE)
OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)
GOTTINGI ALESSANDRO (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (III INFR)
BOTTARI STEFANO (AUDACE CAMPOMORONE)
BORTOLINI EMANUELE (BORGO INCROCIATI)
PRESTANIZZI SIMONE (BORGO INCROCIATI)
BOCCIARDO MATTEO (CASARZA LIGURE)
COPELLO MANUEL (CASARZA LIGURE)
ROSSI MANUEL (COGORNESE)
ADORNO NICOLO (G.S. GRANAROLO)
VALIETTI ALBERTO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
ARNALDI SIMONE (RABONA VIA DELLACCIAIO)
VILLA FILIPPO (RIOMAIOR 1965)
ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)
ASSALINO FILIPPO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
CAFFERATA SIMONE (SPORTING CLUB AURORA 1975)
GJURRA FABIAN (VALSECCA SPORT & FUN)
LOPS SIMONE (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (II INFR)
BOTTE RUBEN (ANDORA 1966)
CARBALLO EZEQUIEL DAMIAN (ANDORA 1966)
COLAVITO SIMONE (ANDORA 1966)
TABACCO PIETRO (ATLETICO QUARTO)
FAGANDINI TOMMASO (BRU.BORG.LUX)
CARLINI MICHELE (CASARZA LIGURE)
SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
CANCIELLO ROBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)
BOREAN PAOLO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
ANGOTTI MATTIA (TORRIGLIA 1977)
GUERRINO NICCOLO (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (I INFR)
ESPOSITO FEDERICO (ATLETICO QUARTO)
TRAVERSO ETTORE (AUDACE CAMPOMORONE)
FERRARESI EMANUELE (CASARZA LIGURE)
FOIS MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)
GARE DEL 26/ 4/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 28/ 5/2026
DESOGUS GIAMPIERO (CADIMARE CALCIO)
A seguito di condotte provocatorie da parte di un avversario, lo colpiva con la bandierina senza provocare conseguenze lesive; alla notifica del provvedimento di espulsione rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa.
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 14/ 5/2026
PANSERA OMAR (ALTARESE 1929)
LUCIA ALESSIO (OLD BOYS RENSEN)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
LUCIA ALESSIO (OLD BOYS RENSEN)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 28/ 5/2026
BUCCELLATO STEFANO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
Durante i festeggiamenti per la rete segnata si avvicinava ad un avversario e lo strattonava senza provocare conseguenze lesive.
AMMONIZIONE (VII INFR)
GRIPPINO ANDREA (CADIMARE CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
NACLERIO MATTEO (CADIMARE CALCIO)
PANNONE ANTONIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MUSCIO STEFANO (CISANO)
SANTANELLI ALESSANDRO (CISANO)
BOZZO FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
BRIGNONE ANDREA (DEGO CALCIO)
TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
DELLA GIOVANNA LUCA (BARGAGLI SAN SIRO)
DONATI FRANCO (BARGAGLI SAN SIRO)
CASTELLANOTTI DAVIDE (BOLANESE)
VIGNAROLI MATTEO (BORGHETTO 1968)
VENE LUCA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
POSLIGUA GARCES MARCO A. (DINAMO SANTIAGO)
RAMPINI OMAR (OLD BOYS RENSEN)
TOBIA MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
CIMOLATO MATTIA (VIRTUS DON BOSCO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIV. IN AMMONIZIONE (XIV INFR)
BANCHIERI EDOARDO (CAMPESE F.B.C.)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
DE MARTINI ALESSANDRO (F.C.LAVAGNA 2.0)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ZANOVELLO ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)
BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)
CUPINI MARCO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
ABBADUTO MICHAEL (DINAMO SANTIAGO)
TATTOLI NICOLA (MAROLACQUASANTA)
BOGGIANO MARCO (OLD BOYS RENSEN)
TURRINI ALEX (OSPEDALETTI CALCIO)
ALRIQEEE MAHMOUD M. (PEGLIESE)
ZANARDI GUGLIELMO (POLIS. PIEVE LIGURE)
BATTAGLIA MARCO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
CIRAVEGNA NICOLO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
AMMONIZIONE (XI INFR)
GRECO DAVIDE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
ROBALDO MATTEO (ALTARESE 1929)
QUAGLIA MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
COZZI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)
PAGANO JACOPO (CELLA 1956)
PRUDENTE GIACOMO (CISANO)
NEGRO LORENZO (DEGO CALCIO)
MACALUSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
CHIAPPORI CHRISTIAN (PEGLIESE)
BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)
MUKAJ MATTEO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)
ADAMI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)
PUPPO MATTIA (PEGLIESE)
MARINO DAVIDE (ROSSIGLIONESE)
BURDISSO SIMONE (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
BECCIU DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)
DEGANO ANDREA (BOLANESE)
PANNONE ANTONIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)
DEGL INNOCENTI LEONARDO (OLD BOYS RENSEN)
TARASENKO NIKITA (PEGLIESE)
BRUZZONE FRANCESCO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
BIGNAMI ALVAREZ PE CALY (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
AMMONIZIONE (III INFR)
METANI FLORIAN (BORGHETTO 1968)
NACLERIO ANTONIO (CADIMARE CALCIO)
ARDISSONE AMEDEO (CISANO)
BARBARO LORENZO (OLD BOYS RENSEN)
AUFIERO ANDREA (PEGLIESE)
VACCHINO LEONARDO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
CARABETTA ROCCO (VIRTUS DON BOSCO)
SAMBARINO GIULIO (VIRTUS DON BOSCO)
DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
ESPOSITO ANDREA (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
VIO ENRICO (BARGAGLI SAN SIRO)
SARA FRANCESCO (BORGHETTO 1968)
PIOTTO VALENTINO (CISANO)
TALKA AJET (CISANO)
TOMAO LUCA (CISANO)
VIGNOLA MATTEO (CISANO)
GARRONE JACOPO (DEGO CALCIO)
MANCIOLI LORENZO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
AMMONIZIONE (I INFR)
MASSABO GIUISEPPE (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
GUGA FLORI (BORGHETTO 1968)
CRUDO VINCENZO (CAMPOROSSO)