Calcio | Sono 38 le candeline per Cesare Renzini tra panchina e scrivania: "Ringrazio tutti, un pensiero speciale a Gianni Colli e Beppe Zanardini"

Ricorre oggi un anniversario importa per il calcio dilettantistico ingauno e non solo: Cesare Renzini, attuale direttore generale del Pontelungo, ricorda i 38 anni dal suo primo incarico in panchina, il primo passo di un un percorso che lo ha portato nel tempo a ricoprire ruoli tecnici e dirigenziali fino ai livelli dell’Eccellenza regionale.

Un’esperienza lunga e articolata, iniziata nei settori giovanili e sviluppatasi tra campo e gestione societaria, attraversando diverse categorie e realtà della nostra provincia.



Di seguito il suo ricordo:

“Trentotto anni fa oggi, facevo il mio esordio da allenatore nelle giovanili della San Filippo, era un sabato pomeriggio a Garlenda, pioveva, perdemmo 4-2 contro la squadra di casa, mai avrei pensato che quel giorno avrebbe segnato l'inizio di questo viaggio meraviglioso. Prima come mister e poi da dirigente, dal gradino più basso del Csi, al maggior campionato dilettantistico di Eccellenza, in questi quasi quattro decenni ho conosciuto la gioia della vittoria ed il dolore della sconfitta ma soprattutto ho avuto il privilegio di avere avuto al mio fianco splendidi compagni di viaggio, i Presidenti, i Dirigenti, i Mister, i Calciatori, veri e propri protagonisti di questa incredibile avventura, alcuni di loro sono rimasti amici per la vita.

Ringrazio le Società che mi hanno permesso di coltivare questa mia grande passione.

Infine, volevo ricordare due persone, per me importantissime, che mi hanno trasmesso valori sportivi ed umani, dai quali non ho mai potuto prescindere

Gianni Colli Vignarelli e Beppe Zanardini

Dal profondo del cuore

Grazie a tutti”