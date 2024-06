Nuoto: domenica 30 giugno arriva la sesta edizione del Miglio Cerialese

Il Circolo Nautico Ceriale Asd, in collaborazione con il Comune, l'associazione Bagni Marini e a tutti gli sponsor, organizza la sesta edizione del “Miglio Cerialese".

L’evento sportivo prevede una gara di nuoto in mare nelle distanze di 1.000 metri, un miglio e la combinata 1.000 metri e un miglio.

La manifestazione, che rientra nella programmazione di eventi e manifestazioni dell’estate 2024, si terrà domenica 30 giugno presso la sede del Circolo Nautico di Ceriale in via lungomare Diaz - zona pineta.

Le iscrizioni per la competizione sportiva sono già aperte: il termine ultimo è venerdì 28 giugno alle ore 12.30.

“Un appuntamento della tradizione estiva cerialese che si rinnova anche quest’anno, con il Circolo Nautico pronto ad accogliere tutti i partecipanti all’iniziativa. L’invito è quello di partecipare numerosi!” affermano dal Comune cerialese.



PROGRAMMA:

Partenza dei 1000 mt ore 10.30

Partenza del miglio ore 11.00

Per iscrizioni e informazioni: migliocerialeselni@gmail.com