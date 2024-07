Calciomercato. Il nuovo centrocampista del Vado arriva dalla Serie C, ufficializzato Andrea Bussaglia

Quando circolano poche indiscrezioni al riguardo, il colpo in arrivo di solito è di quelli importanti.

Così è stato per la nuova mezz'ala del Vado: Andrea Bussaglia ha infatti stipulato un contratto biennale con la società del presidente Franco Tarabotto.

Bussaglia nelle ultime quattro stagioni ha infatti collezionato più di cento presenze in Serie C con le maglie di Livorno, Monopoli e Pro Sesto, militando precedentemente anche in Serie B con il Cittadella.

L'operazione curata dal ds Paolo Mancuso è stata ufficializzata pochi minuti fa.