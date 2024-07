Calcio, Arbitri. Sezione di Albenga in festa, Cazacu passa in Can D. Promossi anche Mazzoni di Chiavari e Volpi di La Spezia

A inizio luglio tradizionalmente oltre al via del calciomercato, c'è grande interesse anche per l'aggiornamento dei Ruoli Arbitrali Nazionali dell'AIA.

Per la nostra provincia sono arrivate ottime notizie, con la conferma del passaggio, già ventilato nelle settimane escorse, di Eusebiu Cazacu, direttore di gara della sezione di Albenga, alla Can D.

Oltre al fischietto ingauno entrano a far parte degli organici interregionali anche Alessandro Mazzoni di Chiavari e Damiano Volpi di La Spezia.

Mantengono la "categoria" anche Stefano Calzolari e Francesco Isnardi, anch'essi appartenenti alla sezione ingauna, oltre a Mattia Mirri e Andrea Fanciullacci della sezione di Savona.

Sul fronte assistenti arbitrali, sempre in Can D è stato confermato Matteo Manni (Savona).

In Can 5 ci sarà un esponente per sezione: Giulio Fantino di Savona e Giacomo Di Gangi di Albenga.

Paolo Vignola (Savona) e Michele Bellantoni (Albenga) saranno ancora all'interno dei ranghi degli Osservatori Arbitrali Dilettanti, mentre la sezione ingauna, guidata da Igor Vecchio, potrà fregiarsi di due osservatori Pro, come Riccardo Villa e Giuseppe Tortora.

Nei quadri degli osservatori arbitrali di calcio a 5 farà infine parte Michele Pellegrini della sezione di Albenga.

Per consultare tutti gli inquadramenti relativi alla stagione 2024-25 CLICCA QUI