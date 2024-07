Calciomercato. Gianfelice Mollo torna al Legino: "Contento di ritrovare un ambiente in cui mi sono trovato bene"

Il difensore classe 97' è il primo rinforzo proveniente dal mercato per la nostra prima squadra. Nato a Pietra Ligure torna a Legino dopo aver vestito la nostra maglia per 2 stagioni e aver vestito nelle stagioni precedenti promozione a Borghetto e Loano in Promozione e Prima categoria, nella sua ultima stagione è stato in forza alla Baia Alassio.

Andrà ad arricchire il reparto difensivo di mister Tobia.

"Sono molto contento - ha dichiarato il difensore centrale - della chiamata del presidente Carella e di Mister Tobia, allenatore con cui mi sono trovato bene che ti spinge sempre a dare il 110% e so che lavoreremo duramente per ottenere buoni risultati. Conosco alcuni del gruppo e sono felice di ritrovarli per raggiungere gli obiettivi insieme alla società con cui mi sono trovato bene nella stagione e mezza in cui ci ho giocato!".