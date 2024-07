Calciomercato. Ore importanti in Promozione. Ceriale su Mariani e Castiglione, Corciulo verso il Pontelungo, gli occhi del Millesimo su Piana

E' tornato operativo oggi il portale della Lega Nazionale Dilettanti e non si aspettava altro per vedere tante operazioni chiacchierate prossime all'ufficializzazion.

Soprattutto in Promozione le voci si stanno rincorrendo con insistenza. Il Ceriale potrebbe continuare la sua opera di ristrutturazione con due colpi sulla carta assolutamente interessanti in mediana e in attacco, con gli ex Albenga Castiglione e Mariani.

A proposito di terra ingauna il Pontelungo è vicino a inserire nel cuore del proprio pacchetto arretrato Luca Corciulo, mentre proiettandoci in Val Bormida il Millesimo, dopo Facello, sarebbe pronto a mettere a segno un'altra trattativa di qualità ed esperienza con Luca Piana.

Il Legino invece, oltre al ritorno di Mollo ha ufficializzato i rinnovi di Semperboni, Romeo, Cappanelli, Piacentini, Pastorino, Garzoglio, Casu e Alessio Tobia.