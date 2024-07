Europei della classe velica RS Feva in Lituania: il circolo Sanbàrt fa il pieno di medaglie

Si sono conclusi a Nida, in Lituania, i campionati europei della classe velica RS Feva. Cinque giorni di gara nelle acque interne della ridente località turistica, perla del mar Baltico, con dodici prove disputate su un campo di regata complicato, caratterizzato da una spiccata variabilità nella direzione e nell’intensità del vento, al termine dei quali i giovani velisti del Sanbàrt Edoardo Bastini e Samuele Bardelli si sono laureati Campioni europei Under 14, infliggendo ai diretti avversari distacchi considerevoli.

Grazie a una condotta di gara regolarissima, che li ha visti tagliare il traguardo in prima posizione per ben tre volte, i “piccoli” del team Italia hanno finito per conquistare anche l’argento della classifica riservata agli equipaggi maschili e alla medaglia di bronzo nella categoria “assoluti”, ottimo risultato giunto con un pizzico di amarezza per una penalità in cui Edoardo e Samuele sono incappati durante l’ultimo giorno di gara e che ne ha determinato la perdita di una posizione a vantaggio di dell’equipaggio composto dai ravennati Amerigo Bottura e Silvia Bunicci, argento assoluti e oro nella categoria mix.

I prestigiosi risultati colti dal Sanbàrt e dalla squadra italiana sono poi stati impreziositi dall’ottimo bronzo nella categoria mix conquistato dell’equipaggio composto da Federico Bastini e Carlotta Traverso che, dopo una prima giornata di gare leggermente in chiaroscuro, hanno progressivamente migliorato la loro prestazione, fino ad aggiudicarsi una delle regate dell’ultimo giorno di gara e a ottenere un prezioso settimo posto assoluto.

“I risultati sportivi ci riempiono di gioia e di orgoglio, perché sono il frutto dell’impegno e della passione dei nostri ragazzi per questo meraviglioso sport, ma non dobbiamo dimenticare che questa lunga trasferta è stata soprattutto un’esperienza formativa da molti punti di vista: trascorrere dieci giorni a stretto contatto con atleti di tutta Europa è infatti stata una grande occasione di crescita” afferma raggiante Ivan Bastini, Presidente del Sanbàrt, che aggiunge “un caloroso ringraziamento va certamente rivolto al nostro coach Luigi Rognoni, protagonista della maturazione, non solo velistica, dei nostri atleti e al tecnico della classe RS Feva Matteo Rusticali, che ha accompagnato e guidato i ragazzi durante tutto il campionato europeo”.