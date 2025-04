Un tuffo nell’inclusione: ad Alassio nasce il progetto "Siblings" per rafforzare il legame tra fratelli

Un’attività in acqua pensata per consolidare e rafforzare il rapporto tra fratelli. È il progetto sperimentale Laboratorio Acquatico "Siblings", appena iniziato in piscina ad Alassio.

Nel caso specifico, si tratta di coppie nelle quali uno dei due partecipanti presenta disabilità e/o difficoltà intellettivo relazionali. Il progetto è rivolto alla fascia di età prescolare/primi anni di scuola secondaria di primo grado ed è appositamente studiato per porre l’attenzione sul benessere relazionale della diade.

“Lo scopo dell’iniziativa – fa sapere Guja Tognolli, istruttrice federale - è quello di creare situazioni esperienziali esclusive al fine di trasmettere piccole competenze di gioco condivise che potranno replicare in autonomia in diversi contesti quotidiani. L’attività sarà strutturata in acqua attraverso giochi condivisi specificatamente studiati dai professionisti che vi operano”. Il progetto promosso da Gesco è nato grazie alla fattiva collaborazione di Guja Tognolli con la dottoressa Irene Bogliolo.

“Si tratta di un’iniziativa preziosa – sottolineano l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio Loretta Zavaroni e l'assessore allo Sport Roberta Zucchinetti – che conferma ancora una volta come lo sport possa essere veicolo dei valori più alti, a partire dall’inclusione, rafforzando in questo caso specifico i legami familiari. Un plauso e un ringraziamento a Gesco, all'istruttrice Guja Tognolli e alla dottoressa Irene Bogliolo per la passione e la professionalità con cui portano avanti questo splendido progetto, che contribuisce ulteriormente a rendere la nostra piscina comunale un luogo di crescita, condivisione e benessere per tutti”.