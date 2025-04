Nuoto, 10 km. Magico Andrea Filadelli, il talento ingauno conquista a Ibiza la prima medaglia d'oro internazionale

Straordinaria prestazione degli atleti azzurri nella 10 km maschile della seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, disputata a Ibiza. L’Italia domina conquistando l’intero podio grazie a una magnifica tripletta: l'ingauno Andrea Filadelli ha tagliato per primo il traguardo, balzando in testa alla classifica generale della CdM. Alle sue spalle si piazzano Dario Verani e Giuseppe Ilario.

Il circuito proseguirà il 14 e 15 giugno a Setubal, in Portogallo, mentre la Coppa del Mondo 2025 si concluderà in Italia, a Golfo Aranci (Sardegna), il 10 e 11 ottobre per la quarta e ultima tappa.

Andrea Filadelli ha commentato: "Questa gara ha un grande valore per me: si tratta della mia prima vittoria internazionale con medaglia d’oro. Mi alleno quotidianamente con un gruppo fantastico e riuscire a vincere ancora per il nostro team è motivo di grande soddisfazione e felicità. Penso di aver conquistato la qualificazione agli Europei, ma non so ancora se parteciperò ai Mondiali di Singapore. Questa settimana e i Campionati Europei saranno decisivi per scegliere chi rappresenterà l’Italia ai Mondiali."