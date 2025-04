"Regolamento e Tattica di Regata": incontro formativo con la I Zona FIV l'11 maggio

La I Zona FIV annuncia un appuntamento formativo di grande valore, inserito all’interno del progetto A.C.A.D.E.M.Y. – Apprendimento Continuo e Alta Didattica per l’Evoluzione delle Manovre nello Yachting, promosso dalla Direzione Tecnica Zonale.



L’evento, intitolato “Regolamento di Regata e Tattica di Regata”, avrà luogo domenica 11 maggio 2025, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso il prestigioso Yacht Club Italiano di Genova. Sarà un’occasione unica per approfondire i principi chiave del Regolamento di Regata, analizzare situazioni pratiche frequenti, ragionare sulle tattiche di regata e discutere direttamente con due esperti, Andrea Boscolo ed Enrico Pilla, relatori di comprovata esperienza.

L’evento è gratuito e rivolto a tesserati della I Zona FIV, inclusi allenatori, atleti e appassionati di vela. La partecipazione è però limitata alla capienza della sala gentilmente messa a disposizione dallo Yacht Club Italiano, pertanto è richiesta la registrazione inviando una mail a i-zona@federvela.it.

Secondo il Presidente della I Zona FIV, Alessandro Pezzoli, “come I Zona FIV crediamo fermamente che la formazione sia uno degli strumenti più efficaci per valorizzare la cultura sportiva e la crescita tecnica nei nostri Circoli. Questo incontro, parte integrante del progetto A.C.A.D.E.M.Y., rappresenta un’occasione concreta per approfondire temi fondamentali per ogni velista".

Questo appuntamento formativo rientra nel più ampio progetto A.C.A.D.E.M.Y., ideato per offrire percorsi continuativi e di qualità, destinati a tutti coloro che desiderano approfondire e aggiornare le proprie competenze nel mondo della vela. Tra gli obiettivi principali vi sono la crescita regolamentare, lo sviluppo delle abilità tattiche e il confronto tra appassionati e professionisti.Marco Iazzetta, Direttore Tecnico Zonale, aggiunge che “Studiare il Regolamento e comprendere

la tattica di regata attraverso casi reali è un passaggio chiave per affrontare il campo di regata con maggiore consapevolezza. Portare la teoria in aula e trasformarla in esperienza è l’obiettivo di ogni appuntamento A.C.A.D.E.M.Y.”

Il programma include approfondimenti teorici sui principali punti e casi previsti dal Regolamento di Regata, esercitazioni pratiche basate su scenari reali e simulazioni interattive. La sessione si concluderà con uno spazio dedicato a domande e confronto diretto con i relatori, per offrire un’esperienza completa e personalizzata. Andrea Boscolo ed Enrico Pilla, relatori dell’incontro, sottolineano l’importanza dell’appuntamento dicendo che, “Non esiste una buona regata senza una solida base regolamentare. Questo incontro vuole fornire strumenti pratici e visione, perché ogni atleta, ufficiale di regata o tecnico possa affrontare le situazioni di regata con lucidità e competenza".





La I Zona FIV si impegna a promuovere la cultura sportiva e la crescita dei Circoli affiliati, offrendo iniziative formative di valore per allenatori, atleti e appassionati di vela. Attraverso il progetto A.C.A.D.E.M.Y., la Zona conferma il suo impegno verso l’eccellenza tecnica e la condivisione di competenze.