Ridimensionamento Pro Recco? La RN Savona del presidente Polti è pronta a cambiare marcia: "Cresciamo ancora e potremo sognare in grande"

Come un fulmine a ciel sereno, nella giornata di ieri la Pro Recco ha pubblicato il comunicato congiunto di Orlean Invest e del patron Gabriele Volpi che annunciava il loro disimpegno dal sodalizio campione d'Italia e vice campione d'Europa. Un passo che segna la fine di un'era nel mondo della pallanuoto e che apre a possibili nuovi scenari in uno sport che Recco ha saputo dominare, in vasca ma anche fuori, complice la forza di una proprietà di alto livello.

La notizia non poteva passare inosservata in casa Rari Nantes Savona, compagine che ha chiuso la passata stagione al secondo posto nella massima serie proprio alle spalle dei recchellini: "Sicuramente è una notizia clamorosa, una notizia che nessuno si sarebbe aspettato - il commento del presidente biancorosso Daniele Polti - Se per noi potrebbe essere un'opportunità? Sì lo potrebbe essere, ma è necessario che il sostegno alla società cresca ancora: ci stiamo lavorando attraverso nuovi contatti".

"La squadra, già forte, si è ulteriormente rinforzata, ma non possiamo pensare che saremo protagonisti solo perché abbiamo giocato la finale dello scorso campionato - ha concluso il massimo dirigente savonese - ci sono anche altre realtà che non possono essere sottovalutate. Certo, con un appoggio importante in più si potrebbe davvero sognare in grande".