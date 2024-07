La nota gialloblu:

L’ASD Letimbro 1945 con immenso piacere dà il benvenuto al laterale Alfonc Bardhi.

Il classe 1982 nelle ultime stagioni ha legato il suo nome a quello della Priamar, ma in carriera ha indossato anche le maglia di Speranza ed Albissole. Ora passa in gialloblù dove ritrova mister Roso, già avuto nell’avventura rossoblù, pronto per un altro esaltante campionato di Prima Categoria.

La società dà il benvenuto al nuovo tesserato, augurandogli una buona stagione.