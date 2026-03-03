La Federazione Italiana Giuoco Calcio chiude l’indagine su open day irregolari e tesseramenti: sanzioni a tecnici, dirigenti e club

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha ufficializzato un procedimento istruito dalla Procura Federale, che riguarda vicende legate al settore dilettantistico e giovanile e toccano temi centrali per l’ordinamento sportivo: correttezza nei tesseramenti, rispetto delle incompatibilità, regolarità degli open day e tutela dei minori.

Uno dei procedimento ha coinvolto Roberto Iannolo, Pietro Delfino, Paolo Pozzoli, Elena Miglio, oltre alle società San Bartolomeo Cervo e Oneglia Calcio. Al centro dell’indagine, una serie di condotte ritenute in violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva e delle norme NOIF e del Regolamento del Settore Tecnico FIGC. Secondo quanto ricostruito dalla Procura Federale, Roberto Iannolo, allenatore non tesserato, avrebbe svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo partecipando agli open day organizzati dal San Bartolomeo Cervo nei primi giorni di luglio 2025 senza essere regolarmente tesserato e senza la preventiva comunicazione al Settore Giovanile e Scolastico.

A questi eventi avrebbero preso parte anche calciatori già tesserati per altre società, in assenza dei prescritti nulla osta. A Iannolo è stata contestata anche la «spendita indebita del nome Monaco United», presentandosi in modo non veritiero come dirigente o delegato della società e pubblicizzando un presunto progetto internazionale collegato al club ligure, con l’obiettivo di incentivare nuovi tesseramenti. Pietro Delfino, tesserato nella stagione 2024-2025 per la Sanremese Calcio, avrebbe invece svolto attività di collaborazione a favore di Oneglia Calcio e, successivamente, del San Bartolomeo Cervo, in violazione delle norme sulle incompatibilità. Anche a lui viene attribuita la promozione del progetto Monaco United e di un asserito collegamento con la società dilettantistica ligure.

Sul piano delle responsabilità dirigenziali, Paolo Pozzoli, presidente di Oneglia Calcio SSD, ed Elena Miglio, presidente di ASD San Bartolomeo Cervo, sono stati ritenuti responsabili per non aver impedito tali condotte, consentendo collaborazioni irregolari e lo svolgimento di open day non conformi alla normativa federale. L’accordo di patteggiamento ha previsto le seguenti sanzioni:

- 2 mesi di squalifica per Roberto Iannolo

- 45 giorni di squalifica per Pietro Delfino

- 30 giorni di inibizione per Paolo Pozzoli

- 2 mesi di inibizione per Elena Miglio

- Ammenda di 300 euro per ASD San Bartolomeo Cervo

- Ammenda di 150 euro per Oneglia Calcio SSD