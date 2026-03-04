Calcio | Spotorno, dal Consiglio comunale il via libera alla rigenerazione urbana per l'area del "Siccardi"

Si concentra sull’area sportiva il primo intervento concreto della rigenerazione urbana alla porta di Ponente di Spotorno. Il via libera del Consiglio comunale e il recepimento delle osservazioni con le controdeduzioni, dà un primo ok all’attuazione del progetto che riguarda il campo Siccardi, unico comparto per il quale è stata presentata una proposta ritenuta solida e immediatamente percorribile.

L’obiettivo è una riqualificazione complessiva dell’impianto, che non si limiterà al rifacimento del terreno di gioco ma interesserà tutte le strutture collegate all’attività sportiva. Sono previsti interventi su spogliatoi, spalti e torri faro, con un ammodernamento generale per riportare la Spotornese a giocare "a casa".

Accanto all’aspetto strettamente sportivo, il progetto affronta anche una delle criticità storiche della zona: l’allagamento del sottopasso in occasione di piogge intense, comprendendo opere idrauliche mirate alla riduzione del rischio, con soluzioni tecniche che permettano di regolare meglio il deflusso delle acque provenienti dai rii minori che si riversano verso la provinciale. Tra le ipotesi allo studio figura anche la realizzazione di un canale di affiancamento al rio già tombato in passato.

Il piano prevede inoltre l’allargamento di via dei Pini, oggi troppo stretta persino per garantire un agevole passaggio ai mezzi di soccorso, così da migliorare accessibilità e sicurezza dell’intero comparto sportivo.