L'annuncio:

Ufficializziamo l’arrivo di Martin Ignacio Delgado, attaccante argentino classe 1993, cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors e del Deportivo Defensa Y Justicia, ha poi giocato per diverse stagioni nella serie B Argentina prima di approdare in Puglia nel campionato di eccellenza che lo ha visto grande protagonista.

Ma questa stagione Martin vestirà giallorosso dove ritroverà il suo amico ed ex compagno di squadra Ricardo Villar

Un grandissimo benvenuto a Millesimo Martin