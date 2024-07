Calciomercato. Vado scatenato! Non solo Cottarelli, nel cuore della difesa ci sarà anche Montesano

Non uno, ma ben due grandi annunci in difesa per il Vado.

Ieri sera l'arrivo di Niccolò Cottarelli era di fatto filtrato dai colleghi giornalisti lombardi, ma il club rossoblu non ha ufficializzato solamente l'ingaggio del centrale classe 1998.

Insieme al difensore ormai ex Varese, ha fatto capolino al Chittolina anche Andrea Montesano.

Il pacchetto centrale di mister De Lucia inizia quindi a formarsi con basi più che solide, grazie anche alla firma del giocatore nativo di Garbagnate.

Montesano, 32 anni, vanta circa 200 presenze in Serie C con la Giana Erminio, a cui sono seguite le esperienze con Gozzano, Luparense e Picerno.

Due operazioni d'altissimo profilo che confermano ulteriormente la volontà della famiglia Tarabotto di ambire alla primissima fascia della graduatoria.