Calcio. Si ferma il viaggio da giocatore di Daniele Illiano: "Ho amato e rispettato quest'arte in ogni suo dettaglio"

Sono tante le squadre del ponente savonese in cui Daniele Illiano ha saputo lasciare una traccia profonda nell'arco delle ultime due decadi.

Dai primi passi col Pietra, passando al vivaio del Genoa, per poi militare nei principali club del proprio comprensorio.

Oggi, dopo ben 28 anni sul rettangolo verde, gli scarpini si appenderanno definitivamente al chiodo.

"E con profonda emozione che oggi - scrive il centrale borgese - mi ritrovo a congedarmi da questo bellissimo viaggio, durato ben 28 anni e condito da tantissime e altrettante emozioni. Da quando ero bambino ad oggi, il calcio è stato parte integrante della mia esistenza, un arte che ho amato e rispettato in ogni suo dettaglio. Oggi, con il cuore colmo di ricordi indelebili e momenti indimenticabili, è giunto il momento per me di mettermi da parte e dedicarmi ai più giovani e con tutta la passione che continuerò a coltivare, cercare di trasmettergli tutto quello che ho imparato in questa vita.

Voglio ringraziare ogni singolo compagno di avventura, ogni allenatore e tutte le società che mi hanno dato fiducia lungo il cammino, dal Pietra Ligure che mi ha fatto muovere i primi passi, passando per il Genoa dove, in 4 anni bellissimi mi ha fatto vivere esperienze uniche e rare. Ringrazio poi la Loanesi per avermi dato l’opportunità di conoscere il mondo dei grandi, passando da Alassio, Ceriale, San Francesco, Finale ed infine il Pontelungo. Levo gli scarpini, e in un altra veste continuerò a lavorare al servizio di questo bellissimo sport.

Ad maiora semper

Daniele"